Посольство РФ в США назвало материал Госдепа о Симоньян проявлением ревности

США пытаются очернить российских журналистов за добросовестное освещение событий в мире, и недавняя публикация Госдепартамента о главном редакторе медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян является проявлением ревности по поводу доверия зарубежной общественности российской прессе. Об этом говорится в заявлении посольства России в Вашингтоне.

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Ранее Госдеп опубликовал материал, в котором Симоньян называют ведущим «лицом пропаганды и дезинформации» президента РФ Владимира Путина, напоминает Газета.ру.

«Данный материал – очередной пример остервенелых попыток очернить наших журналистов за правдивое освещение международных событий. То, что этим занялся Госдеп – проявление трудноскрываемой ревности по поводу симпатии и доверия зарубежной общественности к работе российской прессы», — говорится в сообщении в Telegram-канале российской дипмиссии.

Посольство отметило, что в Соединенных Штатах «от свободы слова осталась лишь красивая обертка», и призвало авторов подобных докладов о российских СМИ «набраться мужества» и следовать постулатам «о плюрализме мнений и важности их выражения». Кроме того, в дипмиссии призывают перестать «заниматься пропагандистскими кампаниями с априори ничтожными результатами», отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:СМИМаргарита СимоньянСШАРоссийское Посольство
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