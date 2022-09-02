Посольство РФ в США назвало материал Госдепа о Симоньян проявлением ревности

Ранее Госдеп опубликовал материал, в котором Симоньян называют ведущим «лицом пропаганды и дезинформации» президента РФ Владимира Путина, напоминает Газета.ру.

«Данный материал – очередной пример остервенелых попыток очернить наших журналистов за правдивое освещение международных событий. То, что этим занялся Госдеп – проявление трудноскрываемой ревности по поводу симпатии и доверия зарубежной общественности к работе российской прессы», — говорится в сообщении в Telegram-канале российской дипмиссии.

Посольство отметило, что в Соединенных Штатах «от свободы слова осталась лишь красивая обертка», и призвало авторов подобных докладов о российских СМИ «набраться мужества» и следовать постулатам «о плюрализме мнений и важности их выражения». Кроме того, в дипмиссии призывают перестать «заниматься пропагандистскими кампаниями с априори ничтожными результатами», отмечает RT.

