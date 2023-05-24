Посольство подтвердило визит спецпредставителя КНР Ли Хуэя в Москву 26 мая
24 мая 202312:55
Спецпредставитель КНР по Евразии Ли Хуэй прибудет в Москву 26 мая. Об этом сообщили в посольстве Китая в РФ, передает ТАСС.
Ранее источник сообщил, что китайский дипломат посетит Россию, однако дата визита не уточнялась.
«Да, послезавтра [Ли Хуэй] приезжает в Москву», — подтвердил полномочный министр посольства Китая в РФ Лю Сюэсун.
На минувшей неделе Ли Хуэй посетил Украину и провел встречи с президентом страны Владимиром Зеленским, главой его офиса Андреем Ермаком, главой МИД Дмитрием Кулебой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти рассмотрят денонсацию договора с Украиной об Азовском море и Керченском проливе
- В Смоленской области ФСБ возбудило дело о нарушении гостайны в отношении москвича
- В Польше заявили о подготовке к перевороту в Белоруссии
- Посольство подтвердило визит спецпредставителя КНР Ли Хуэя в Москву 26 мая
- Ученые обратились в минкультуры с просьбой оставить рублевскую «Троицу» в Третьяковке
- Бездомные англичане ополчились на певицу Бейонсе
- Глава Минобороны Британии посетил Киев с необъявленным визитом
- Путин объяснил рост нестабильности в мире
- СМИ: На Украине признали роль ВСУ в подготовке атаки на Белгородскую область
- В НАК заявили об омоложении терроризма в России после начала СВО
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru