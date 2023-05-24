Посольство подтвердило визит спецпредставителя КНР Ли Хуэя в Москву 26 мая

Ранее источник сообщил, что китайский дипломат посетит Россию, однако дата визита не уточнялась.

«Да, послезавтра [Ли Хуэй] приезжает в Москву», — подтвердил полномочный министр посольства Китая в РФ Лю Сюэсун.

На минувшей неделе Ли Хуэй посетил Украину и провел встречи с президентом страны Владимиром Зеленским, главой его офиса Андреем Ермаком, главой МИД Дмитрием Кулебой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

