Посольство Израиля в Китае выразило надежду на поддержку Пекина

Израиль надеется на поддержку Китая, заявило посольство Израиля в КНР на официальной странице.

Также в посольстве поблагодарили все страны, которые сегодня оказывают поддержку Израилю.

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При этом Пекин накануне выступил очень сдержанно, призвав стороны палестино-израильского конфликта к перемирию.В МИД КНР также призвали международное сообщество «увеличить свой вклад в решение палестинского вопроса».

7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, было запущено более трех тысяч ракет, а бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи», назвав происходящее «объявлением войны», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПалестинаИзраильКитай

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