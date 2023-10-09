Посольство Израиля в Китае выразило надежду на поддержку Пекина

При этом Пекин накануне выступил очень сдержанно, призвав стороны палестино-израильского конфликта к перемирию.В МИД КНР также призвали международное сообщество «увеличить свой вклад в решение палестинского вопроса».

7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, было запущено более трех тысяч ракет, а бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи», назвав происходящее «объявлением войны», передает «Радиоточка НСН».

