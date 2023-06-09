Посол Японии в Москве вызван в МИД РФ из-за начала поставок военной техники на Украину
9 июня 202314:12
Главу японского диппредставительства в Москве вызвали в МИД РФ, передает ТАСС.
Вызов связан с решением Токио начать поставки военной техники Украине, пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В Москве уверены, что такие действия со стороны Японии приведут к эскалации и увеличению числа человеческих жертв.
В МИД РФ пообещали, что такие действия японских властей не останутся без ответа со стороны России.
Ранее стало известно, что Япония расширила антироссийские санкции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru