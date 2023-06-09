Посол Японии в Москве вызван в МИД РФ из-за начала поставок военной техники на Украину

В Москве уверены, что такие действия со стороны Японии приведут к эскалации и увеличению числа человеческих жертв.

В МИД РФ пообещали, что такие действия японских властей не останутся без ответа со стороны России.

Ранее стало известно, что Япония расширила антироссийские санкции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

