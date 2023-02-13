Посол в Британии допустил новую высылку российских дипломатов из Лондона

Посол России в Великобритании Андрей Келин допустил новую высылку дипломатов из Лондона в ближайшее время. Об этом Келин заявил в беседе с РИА Новости.

В МИД пообещали ответить на высылку российских дипломатов из Австрии

«Что касается высылки, я не исключаю сейчас никаких сюрпризов, которые могут готовиться к годовщине начала специальной военной операции на Украине», — рассказал дипломат.

По словам посла, британская сторона готовит определенные решения, «а какие тут будут неприятности, на это еще посмотрим».

Ранее Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата, напоминает Газета.ру. В МИД России пообещали дать соответствующий ответ на это решение.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДипломатыПосолВеликобритания
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