Посол в Британии допустил новую высылку российских дипломатов из Лондона
Посол России в Великобритании Андрей Келин допустил новую высылку дипломатов из Лондона в ближайшее время. Об этом Келин заявил в беседе с РИА Новости.
«Что касается высылки, я не исключаю сейчас никаких сюрпризов, которые могут готовиться к годовщине начала специальной военной операции на Украине», — рассказал дипломат.
По словам посла, британская сторона готовит определенные решения, «а какие тут будут неприятности, на это еще посмотрим».
Ранее Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата, напоминает Газета.ру. В МИД России пообещали дать соответствующий ответ на это решение.
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