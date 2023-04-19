Посол Украины в Лондоне Пристайко заявил о достижении Москвой всех целей СВО
Россия, в ходе спецоперации на Украине, достигла своих целей и ожидает теперь мирных переговоров, заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко в интервью Newsweek.
По его словам, российские военные обеспечили Крым пресной водой, а также взяли под свой контроль АЭС для снабжения полуострова электроэнергией.
Пристайко подчеркнул, что это и были главные цели Москвы в ходе спецоперации.
«Они хотели этого, и они это получили», – добавил дипломат.
Ранее лидеры КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвали мир к содействию решению кризиса на Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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