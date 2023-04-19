Посол Украины в Лондоне Пристайко заявил о достижении Москвой всех целей СВО

Россия, в ходе спецоперации на Украине, достигла своих целей и ожидает теперь мирных переговоров, заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко в интервью Newsweek.

По его словам, российские военные обеспечили Крым пресной водой, а также взяли под свой контроль АЭС для снабжения полуострова электроэнергией.