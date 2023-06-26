Посол: Россия и Белоруссия не обсуждают вопрос единой валюты

По его словам, это политический вопрос, который был актуален в момент подписания союзного договора в 1999 году, однако в настоящее время он нигде не фигурирует.

«Единая валюта... сегодня этой темы нет. И два президента отказались от её обсуждения. Сейчас она нигде не фигурирует», - подчеркнул Крутой, добавив, что в настоящее время у России и Белоруссии крепкие национальные валюты, на которые приходится 85% расчётов между двумя странами.

Ранее на заседании Парламентского собрание Союза России и Белоруссии был принят закон о едином полисе автострахования (ОСАГО), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

