Посол: Россия и Белоруссия не обсуждают вопрос единой валюты
Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил, что Минск и Москва не рассматривают вопрос о введении единой валюты Союзного государства, сообщает РИА Новости.
По его словам, это политический вопрос, который был актуален в момент подписания союзного договора в 1999 году, однако в настоящее время он нигде не фигурирует.
«Единая валюта... сегодня этой темы нет. И два президента отказались от её обсуждения. Сейчас она нигде не фигурирует», - подчеркнул Крутой, добавив, что в настоящее время у России и Белоруссии крепкие национальные валюты, на которые приходится 85% расчётов между двумя странами.
Ранее на заседании Парламентского собрание Союза России и Белоруссии был принят закон о едином полисе автострахования (ОСАГО), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru