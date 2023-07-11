Посол России заявил о подготовке общества в США к антироссийским мерам

По его словам, накануне саммита Североатлантического альянса складывается самый неблагоприятный сценарий в противостоянии военного блока с Россией. Как указал дипломат, антироссийские решения будут приняты в ближайшие дни в Вильнюсе. Это чревато последствиями для мировой безопасности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл требования к НАТО на саммите в Вильнюсе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

