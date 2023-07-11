Посол России заявил о подготовке общества в США к антироссийским мерам
Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что американское общество готовят к антироссийским мерам, сообщает РИА Новости.
По его словам, накануне саммита Североатлантического альянса складывается самый неблагоприятный сценарий в противостоянии военного блока с Россией. Как указал дипломат, антироссийские решения будут приняты в ближайшие дни в Вильнюсе. Это чревато последствиями для мировой безопасности.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл требования к НАТО на саммите в Вильнюсе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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