Посол РФ в Берлине Нечаев назвал недопустимыми слова главы Минобороны ФРГ о Путине

Жесткие высказывания министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о российском лидере Владимире Путине несовместимы с правилами приличия и вызывают недоумение. Об этом заявил российский посол в Германии Сергей Нечаев, в интервью газете Bild.

По словам российского дипломата, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус позволил себе резкие высказывания в отношении президента России, заявив, что мир без Владимира Путина был бы лучше.