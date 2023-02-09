Посол РФ в Берлине Нечаев назвал недопустимыми слова главы Минобороны ФРГ о Путине

Жесткие высказывания министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о российском лидере Владимире Путине несовместимы с правилами приличия и вызывают недоумение. Об этом заявил российский посол в Германии Сергей Нечаев, в интервью газете Bild.

По словам российского дипломата, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус позволил себе резкие высказывания в отношении президента России, заявив, что мир без Владимира Путина был бы лучше.

Министр обороны ФРГ Писториус: Мир без Путина был бы лучше

«Считаем, что такого рода публичные ремарки несовместимы с правилами приличия и вызывают недоумение и сожаление», - добавил Нечаев.

Ранее, как сообщала НСН, глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов прокомментировал резкие высказывания министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о президенте Владимире Путине.

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ФОТО: скриншот
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