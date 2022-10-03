Посол ЛНР в РФ: Необходимо освободить территории новых регионов России

Посол ЛНР в России Родион Мирошник назвал условие, которое в обязательном порядке должно быть соблюдено для того, чтобы в вошедших в состав России регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях — установился мир, сообщает ТАСС.

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По его словам, для этого необходимо полностью освободить их территории и добиться демилитаризации Украины. «Запад объявил войну на уничтожение, поэтому, чтобы выжить — нужно победить», — сообщил он.

Отмечается, что в настоящее время военные России готовятся нанести ответный удар и отбросить противника назад.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на Украину отправилось еще одно подразделение бойцов. «Готовится к отправке в ближайшее время еще одно боевое формирование», — заявил политик.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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