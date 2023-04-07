Посол Китая: Запад не может давать указания Пекину по украинскому конфликту
Статус Запада не позволяет ему давать указания КНР по конфликту на Украине. Об этом заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй в интервью Известиям.
«Запад не находится в том статусе, чтобы давать указания Китаю, и тем более не имеет полномочий перекидывать ответственность на него», — отметил дипломат, комментируя обвинения в поддержке Пекином Москвы в украинском конфликте.
Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что Китай выдвигал «четыре необходимости», «четыре единства», «три темы для размышления» и представлял свою позицию по политическому решению ситуации, продвигая урегулирование конфликта путем диалога.
Кроме того, посол отметил, что КНР не поставляла оружие какой-либо из сторон кризиса, и Пекин не имеет собственных интересов в сложившейся ситуации, пишет Ura.ru. Действия Китая можно свести к фразе «призыв к миру и способствование переговорам».
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