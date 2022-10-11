Посол ЕС в Белоруссии Шубель покинет должность
Посол Евросоюза в Белоруссии Дирк Шубель покинет свой пост. Об этом дипломат сообщил в соцсетях.
Как отметил Шубель, его мандат посла подошел к концу после трех лет пребывания в должности.
«Белорусские власти решили не продлевать мне визу и аккредитацию еще на год, что очень затрудняет реализацию моего мандата. Я очень сожалею об этом решении, так как был готов продолжать работу с Беларусью в качестве посла и даже надеялся вернуться в Минск, чтобы там провести последний год своего пребывания в должности», — написал дипломат.
Исполнять обязанности главы представительства Евросоюза в Минске будет Эвелина Шульц.
Шубель покинул Белоруссию в конце июня 2021 года, посол выехал в Брюссель для консультаций, напоминает RT. До этого Минск в связи с санкциями Евросоюза отозвал для консультаций своего постпреда при ЕС.
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