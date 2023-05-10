Посол Антонов: США однажды откажутся от враждебной политики
Американские власти однажды откажутся от враждебной политики в отношении Москвы и осознают безальтернативность выстраивания взаимоуважительных и прагматичных отношений с Россией, сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.
Он выразил уверенность в том, что придет время, когда в Вашингтоне откажутся от враждебной политики. Как заявил дипломат во время торжественного приема по случаю празднования Дня Победы, в России помнят братство по оружию с США в годы Великой Отечественной Войны.
Ранее в администрации президента США Джо Байдена заявили, что фашизм победили США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 726 / сут.
Умерли
399 тыс.+25 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+3 152 / сут.
- В Греции заявили, что у ВСУ нет возможностей для контрнаступления
- Посол Антонов: США однажды откажутся от враждебной политики
- Бывший ведущий Fox News Карлсон запустит шоу в Twitter
- Байден назвал возможный дефолт разрушительным для экономики
- В ФБР сообщили, что нейтрализовали используемое ФСБ вредоносное ПО
- Политолог: Зеленский не станет отказываться от реванша в случае перемирия
- Рогов объяснил отсутствие тяжелой техники на параде в Москве
- Пентагон: комплекс ПВО Patriot доставлен на Украину
- Евродепутат: ЕС желает положить конец дружбе РФ и Сербии
- Пентагон: объем военной помощи Киеву превысил $37,6 млрд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru