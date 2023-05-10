Посол Антонов: США однажды откажутся от враждебной политики

Американские власти однажды откажутся от враждебной политики в отношении Москвы и осознают безальтернативность выстраивания взаимоуважительных и прагматичных отношений с Россией, сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.

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Он выразил уверенность в том, что придет время, когда в Вашингтоне откажутся от враждебной политики. Как заявил дипломат во время торжественного приема по случаю празднования Дня Победы, в России помнят братство по оружию с США в годы Великой Отечественной Войны.

Ранее в администрации президента США Джо Байдена заявили, что фашизм победили США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:СШААнатолий Антонов

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