Он выразил уверенность в том, что придет время, когда в Вашингтоне откажутся от враждебной политики. Как заявил дипломат во время торжественного приема по случаю празднования Дня Победы, в России помнят братство по оружию с США в годы Великой Отечественной Войны.

Ранее в администрации президента США Джо Байдена заявили, что фашизм победили США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

