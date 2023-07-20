Посол Антонов: РФ не готовит диверсий против гражданских судов в Черном море

По его словам, подготовка провокаций противоречит подходам Москвы. Россия продолжает бороться с подобными преступлениями, сказал дипломат.

Попытки приписать России подготовку диверсий посол назвал «фальсификацией чистой воды». Он отметил, что на Западе не отказались от информационных провокаций против Москвы.

В Белом доме ранее заявили, что обладают информацией о подготовке Россией провокаций против гражданских судов в Черном море.

РФ 17 июля уведомила ООН, Турцию и Украину о прекращении действия зерновой сделки. Минобороны предупредило, что следующие в украинские порты корабли будут рассматриваться как перевозчики оружия, передает «Радиоточка НСН».

