Посол Антонов: РФ не готовит диверсий против гражданских судов в Черном море
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва не готовит диверсий против гражданских судов в Черном море, пишет РИА Новости.
По его словам, подготовка провокаций противоречит подходам Москвы. Россия продолжает бороться с подобными преступлениями, сказал дипломат.
Попытки приписать России подготовку диверсий посол назвал «фальсификацией чистой воды». Он отметил, что на Западе не отказались от информационных провокаций против Москвы.
В Белом доме ранее заявили, что обладают информацией о подготовке Россией провокаций против гражданских судов в Черном море.
РФ 17 июля уведомила ООН, Турцию и Украину о прекращении действия зерновой сделки. Минобороны предупредило, что следующие в украинские порты корабли будут рассматриваться как перевозчики оружия, передает «Радиоточка НСН».
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