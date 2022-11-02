Посла Великобритании в РФ собираются вызвать в МИД
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ведомство в ближайшее время вызовут посла Великобритании.
«Из-за участия британских специалистов в подготовке атак Киева», - цитирует Захарову ТАСС.
В частности, речь идет об атаке на Севастополь.
Ранее Минобороны России сообщило, что британские специалисты, находясь в Очакове Николаевской области Украины, участвовали в планировании, обеспечении и реализации подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море 26 сентября.
Сенатор Андрей Климов считает, что российская сторона должна адекватно отреагировать на действия британских ВМС, руководивших подготовкой нападения на Севастополь и обучавших военнослужащих 73-го специального центра морских операций ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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