Посла России в Вене вызвали в МИД Австрии
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что посол России в Вене будет вызван в австрийский МИД, сообщает РИА Новости.
На пресс-конференции по итогам заседания кризисного кабинета он отметил, что решение России признать самопровозглашённые Донецкую (ДНР) и Луганскую (ЛНР) народные республики «нарушает соглашение, тем самым осложняя дипломатические усилия».
«По этой причине российский посол сегодня будет вызван к министру иностранных дел в МИД», - заключил Нехаммер.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение России признать ДНР и ЛНР не только «противоречит Минским соглашениям», но и «нарушает политическое единство, суверенитет и территориальную целостность Украины».
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