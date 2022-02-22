Посла России в Вене вызвали в МИД Австрии

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что посол России в Вене будет вызван в австрийский МИД, сообщает РИА Новости.

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На пресс-конференции по итогам заседания кризисного кабинета он отметил, что решение России признать самопровозглашённые Донецкую (ДНР) и Луганскую (ЛНР) народные республики «нарушает соглашение, тем самым осложняя дипломатические усилия».

«По этой причине российский посол сегодня будет вызван к министру иностранных дел в МИД», - заключил Нехаммер.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение России признать ДНР и ЛНР не только «противоречит Минским соглашениям», но и «нарушает политическое единство, суверенитет и территориальную целостность Украины».

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
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