Посла России в Вене вызвали в МИД Австрии

На пресс-конференции по итогам заседания кризисного кабинета он отметил, что решение России признать самопровозглашённые Донецкую (ДНР) и Луганскую (ЛНР) народные республики «нарушает соглашение, тем самым осложняя дипломатические усилия».

«По этой причине российский посол сегодня будет вызван к министру иностранных дел в МИД», - заключил Нехаммер.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение России признать ДНР и ЛНР не только «противоречит Минским соглашениям», но и «нарушает политическое единство, суверенитет и территориальную целостность Украины».

