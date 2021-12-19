Порошенко сожалеет, что Киев первым не ответил на предложения России по безопасности

«Поэтому ответом на эти «предложения» не может быть только ответ чиновника из Вашингтона. Каждый, кого это касается, должен реагировать. А Киев первый», — написал Петр Порошенко.

Бывший президент Украины считает, что в данный момент «решается судьба Украины и определяется стратегический горизонт ее развития», пишет Газета.ru.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко предупредил, что Москва готовится перейти в режим создания контругроз, если США и НАТО откажутся от предложений РФ по гарантиям безопасности.

