Порошенко сожалеет, что Киев первым не ответил на предложения России по безопасности

Украина должна была первой отреагировать на предложения России НАТО по вопросам безопасности в Европе, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook.

В МИД Украины прокомментировали предложения РФ по безопасности

«Поэтому ответом на эти «предложения» не может быть только ответ чиновника из Вашингтона. Каждый, кого это касается, должен реагировать. А Киев первый», — написал Петр Порошенко.

Бывший президент Украины считает, что в данный момент «решается судьба Украины и определяется стратегический горизонт ее развития», пишет Газета.ru.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко предупредил, что Москва готовится перейти в режим создания контругроз, если США и НАТО откажутся от предложений РФ по гарантиям безопасности.

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