Полянский: возвращение к положению до специальной военной операции нереалистично

Поставки США и их союзниками оружия Украине делают невозможным возвращение к прежним отношениям с Западом после завершения специальной военной операции. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

По его словам, возвращение к тому положению, что было до специальной военной операции, нереалистично, так как мир очень сильно изменился.