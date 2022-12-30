Полянский: возвращение к положению до специальной военной операции нереалистично
Поставки США и их союзниками оружия Украине делают невозможным возвращение к прежним отношениям с Западом после завершения специальной военной операции. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
По его словам, возвращение к тому положению, что было до специальной военной операции, нереалистично, так как мир очень сильно изменился.
«Довольно сложно представить, что мы как-то сможем перешагнуть через фактор поставки оружия, которым убивают мирных людей в Донбассе, в Крыму, в других частях России, и действовать как ни в чем не бывало. Наверное, это окажет какое-то воздействие», - отметил дипломат.
Он также добавил, что об этом пока говорить рано, так как в настоящее время у России и Запада нет диалога.
Ранее президент РФ Владимир Путин расширил перечень контрсанкций, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 810 / сут.
Умерли
394 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+7 695 / сут.
- Полянский: возвращение к положению до специальной военной операции нереалистично
- СМИ: Криштиану Роналду заключил контракт с «Аль-Нассром» на два сезона
- Сергей Кириенко поучаствовал в новогодней акции «Елка желаний»
- Полянский заявил об отсутствии правового способа исключения России из ООН
- 31 декабря выйдет новый альбом Бориса Гребенщикова «Песни бардов»
- Экс-депутат Европарламента заявил, что Зеленский планирует ограбление века
- Росэнергоатом: повреждение резервной линии электропередачи ЗАЭС не повлияет на её работу
- Бывший главный раввин Москвы посоветовал евреям уезжать из России
- Федун: рабочая группа РФС – последний шанс договориться с УЕФА
- МАГАТЭ: Резервную линию электропередачи к ЗАЭС отключили из-за обстрела
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru