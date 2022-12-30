Полянский: возвращение к положению до специальной военной операции нереалистично

Поставки США и их союзниками оружия Украине делают невозможным возвращение к прежним отношениям с Западом после завершения специальной военной операции. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

По его словам, возвращение к тому положению, что было до специальной военной операции, нереалистично, так как мир очень сильно изменился.

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«Довольно сложно представить, что мы как-то сможем перешагнуть через фактор поставки оружия, которым убивают мирных людей в Донбассе, в Крыму, в других частях России, и действовать как ни в чем не бывало. Наверное, это окажет какое-то воздействие», - отметил дипломат.

Он также добавил, что об этом пока говорить рано, так как в настоящее время у России и Запада нет диалога.

Ранее президент РФ Владимир Путин расширил перечень контрсанкций, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:РоссияЗападСпецоперацияООН
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