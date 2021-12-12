Польский солдат ранен в ходе штурма границы со стороны Белоруссии

Уточняется, что утром 55 «агрессивно настроенных лиц» прорвали польско-белорусскую границу в районе Черемши. В результате незаконных действий польский солдат получил удар камнем в лицо. Военнослужащему оказали медицинскую помощь, пишут «Известия».

По данным пресс-секретаря пограничной стражи Анны Михальской, участники штурма границы были задержаны на польской территории и доставлены к линии границы.

Ранее власти Литвы объявили о готовности выплачивать нелегальным мигрантам по тысяче евро за добровольное возвращение домой. Об этом сообщает AFP.

