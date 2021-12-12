Польский солдат ранен в ходе штурма границы со стороны Белоруссии
Польский солдат получил удар камнем в лицо во время штурма границы нелегальными мигрантами со стороны Белорусской Республики. Об этом сообщила пограничная стража Польши в Twitter в воскресенье, 12 декабря.
Уточняется, что утром 55 «агрессивно настроенных лиц» прорвали польско-белорусскую границу в районе Черемши. В результате незаконных действий польский солдат получил удар камнем в лицо. Военнослужащему оказали медицинскую помощь, пишут «Известия».
По данным пресс-секретаря пограничной стражи Анны Михальской, участники штурма границы были задержаны на польской территории и доставлены к линии границы.
Ранее власти Литвы объявили о готовности выплачивать нелегальным мигрантам по тысяче евро за добровольное возвращение домой. Об этом сообщает AFP.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,0 млн+29 929 / сут.
Умерли
289 тыс.+1 132 / сут.
Выздоровели
8,7 млн+31 391 / сут.
- Польский солдат ранен в ходе штурма границы со стороны Белоруссии
- Захарова заявила о неспособности G7 взять ответственность за ошибки с Украиной
- Умерла автор книги «Интервью с вампиром» Энн Райс
- Как в американском кино. Байден повышает рейтинг на придуманной войне
- Установили эффективность вакцины Pfizer против штамма «омикрон»
- В Израиле назвали число прививок Pfizer для защиты от омикрона
- В России число зараженных коронавирусом превысило 10 миллионов
- СК инициировал проверку по факту маневра самолета над Сочи из-за неопознанного судна
- Сокурову интересно обсудить с президентом вопросы «за чашкой чая», которых «полно»
- Я предупредил. Байден пригрозил Путину отправить войска в Европу в случае нападения РФ на Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru