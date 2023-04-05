Он отметил, что у ВСУ нет военного потенциала, который позволил бы им отбить 20% территории, включая Крым. По словам Скшипчака, преимущество украинских войск на российскими должно быть 4:1. Генерал подчеркнул, что Киев никогда не добьется такого преимущества.

Ранее подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис в своей статье для 19FortyFive предупредил, что наступление украинской армии на Крым в случае соответствующего решения президента Украины Владимира Зеленского приведет к развалу ВСУ, сообщает RT.

