Польский генерал заявил, что Украина не сможет вернуть свои территории

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут победить российскую армию. Такое заявление сделал бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Rzeczpospolita.

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Он отметил, что у ВСУ нет военного потенциала, который позволил бы им отбить 20% территории, включая Крым. По словам Скшипчака, преимущество украинских войск на российскими должно быть 4:1. Генерал подчеркнул, что Киев никогда не добьется такого преимущества.

Ранее подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис в своей статье для 19FortyFive предупредил, что наступление украинской армии на Крым в случае соответствующего решения президента Украины Владимира Зеленского приведет к развалу ВСУ, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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