Польский эксперт рассказал о страхе НАТО перед Россией
Доктрина НАТО по сдерживанию России скрывает страх Североатлантического альянса перед «российской угрозой», считает профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский. Об этом эксперт написал в статье для газеты Myśl Polska.
По мнению Модзелевского, альянс сам создал теорию об «опасности» России, поверил в нее и пытается спрятаться от своих опасений. Профессор предположил, что в НАТО «боятся Москвы» и пытаются заставить РФ бояться в ответ, так как «сдерживают» ее.
При этом эксперт отметил, что альянс навязывает Польше «врожденную» русофобию, пытаясь заставить Варшаву любой ценой выполнять свой долг в рамках пятой статьи Вашингтонского договора о принципе коллективной обороны.
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