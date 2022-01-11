Польский эксперт рассказал о страхе НАТО перед Россией

Доктрина НАТО по сдерживанию России скрывает страх Североатлантического альянса перед «российской угрозой», считает профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский. Об этом эксперт написал в статье для газеты Myśl Polska.

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По мнению Модзелевского, альянс сам создал теорию об «опасности» России, поверил в нее и пытается спрятаться от своих опасений. Профессор предположил, что в НАТО «боятся Москвы» и пытаются заставить РФ бояться в ответ, так как «сдерживают» ее.

При этом эксперт отметил, что альянс навязывает Польше «врожденную» русофобию, пытаясь заставить Варшаву любой ценой выполнять свой долг в рамках пятой статьи Вашингтонского договора о принципе коллективной обороны.

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