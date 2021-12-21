Польская прокуратура обвинила в дезертирстве солдата, сбежавшего в Белоруссию

Сбежавшего из Польши в Белоруссию солдата обвинили в дезертирстве. Такое сообщение сделала польская генпрокуратура.

«Эмиль Ч., солдат, который на прошлой неделе сбежал за границу Польши, обвиняется в совершении преступления в виде дезертирства», - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что польский военнослужащий Эмиль Чечко 1996 года рождения попросил у Минска политического убежища. По словам Чечко, он сделал это из-за излишне жестокой политики Польши в ходе миграционного кризиса, а также из-за негуманного обращения с беженцами.

Солдат также в интервью белорусским СМИ заявил, что пограничники убивали мигрантов, а также якобы убили двух волонтеров. При этом ни одна волонтерская организация, работающая на границе, не заявила о пропаже своих сотрудников.

