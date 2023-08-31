Польша закрыла свое консульское агентство в Смоленске
Польское министерство иностранных дел объявило о закрытии консульского агентства республики в российском Смоленске.
В заявлении говорится, что церемония закрытия состоялась 31 августа, на ней присутствовал посол Польши в РФ Кшиштоф Краевский.
Также в польском МИД напомнили, что консульское агентство в Смоленске открылось 10 апреля 2012 года, а причиной закрытия стало решение правительства России отозвать разрешение на его работу.
Ранее глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что республика не планирует отзывать своего посла из Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru