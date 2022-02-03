Польша показала «доказательство» тайного сговора Путина и премьера Венгрии

Доказательства «тайного» сговора премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с российским лидером Владимиром Путиным показал экс-премьер Польши Дональд Туск, сообщает телеканал «360».

Путин и Орбан отметили переговоры шампанским

Речь идет о фото из Кремля. На пресс-конференции польский политик показал снимок, на котором президент России и венгерский премьер стоят друг напротив друга. Как считает Туск, на снимке Путин и Орбан отмечают некое успешно выполненное премьером Венгрии задание.

Напомним, Путин и Орбан отметили удачное окончание двусторонних переговоров бокалом шампанского. На появившемся в Сети видео можно заметить, как Путин и Орбан стоят на расстоянии друг от друга и держат бокалы с игристым напитком.

Переговоры проходили 1 февраля. Стороны обсуждали различные вопросы. После этого венгерский премьер заявил, что введенные против России санкции больше вредят не этой стране, а самой Венгрии.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:ПольшаВенгрияВладимир Путин
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