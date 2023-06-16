Польша планирует представить отчет о репарациях от России до осени
16 июня 202314:56
Польша планирует до осени представить отчет о репарациях, которые она намерена требовать от России. Об этом сообщил замминистра МИД Аркадиуш Мулярчик. Его слова приводит РИА Новости.
В это время в Польше должны пройти очередные выборы в парламент.
Ранее власти Польши заявляли, что Варшава сначала хочет добиться репараций от Германии, от которой требуют 1,3 триллиона долларов, а потом займется этим вопросом с Москвой.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Россия была и будет вовлечена в мировую экономику
- Путин: бизнесмены просят не пускать блуждающие западные компании назад
- Путин: К 2025 году планируется удвоить объем перевозок по маршруту «Север-Юг»
- Путин предложил расширить программу льготного кредитования гостиничных объектов
- Путин: В ближайшие пять лет мы существенно обновим торговый флот
- Победу России над голодомором признали в ООН
- Путин: Россия выбрала путь расширения свободы предпринимательства
- Число жертв паводка после разрушения Каховской ГЭС увеличилось до 25
- Путин рассказал о рекордных темпах ремонта региональных дорог
- Путин: Россия слезла с нефтегазовой иглы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru