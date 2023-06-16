Польша планирует представить отчет о репарациях от России до осени

Польша планирует до осени представить отчет о репарациях, которые она намерена требовать от России. Об этом сообщил замминистра МИД Аркадиуш Мулярчик. Его слова приводит РИА Новости.

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В это время в Польше должны пройти очередные выборы в парламент.

Ранее власти Польши заявляли, что Варшава сначала хочет добиться репараций от Германии, от которой требуют 1,3 триллиона долларов, а потом займется этим вопросом с Москвой.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:СССРПольша

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