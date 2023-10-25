Польша объявила о военных учениях на границе с Россией и Белоруссией
Военные маневры польской армии пройдут осенью на северо-востоке Польши, у границ Белоруссии и Калининградской области РФ, сообщили в Генеральном командовании польских Вооруженных сил, передает «Интерфакс».
Как отмечается, они намечены на конец октября начало ноября и получили название ZUBR.
В учениях будут задействованы части военной оперативной группы Podlasie, которая была сформирована в августе 2023 года. В её составе танки Leopard, боевые вертолеты, истребители F-16 и другое вооружение.
Ранее Польша запустила на границе с Россией электронную систему охраны, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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