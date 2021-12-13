Польша не исключила введения новых санкций против Белоруссии
Власти Польши не исключают, что предложат Евросоюзу введение новых санкций против Белоруссии в случае ухудшения ситуации с миграционным кризисом на границах страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий отметил, что Белоруссия опасается санкций в экономическом секторе. Он добавил, что в настоящее время эскалации обстановки нет.
Ранее в понедельника глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз справился с миграционным кризисом на белоруской границе.
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