Польша не исключила введения новых санкций против Белоруссии

Власти Польши не исключают, что предложат Евросоюзу введение новых санкций против Белоруссии в случае ухудшения ситуации с миграционным кризисом на границах страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий отметил, что Белоруссия опасается санкций в экономическом секторе. Он добавил, что в настоящее время эскалации обстановки нет.

Ранее в понедельника глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз справился с миграционным кризисом на белоруской границе.



