Польша намерена прекратить платить взносы ЕС

Польша рассматривает возможность прекратить уплату членских взносов ЕС, а также накладывать вето на решения Брюсселя. Такое решение следует принять, если Евросоюз лишит Варшаву финансирования и будет по-прежнему добиваться от нее верховенства закона, заявил в интервью газете Financial Times министр юстиции Польши Збигнев Зебро 12 декабря.

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«Польша должна ответить на шантаж Евросоюза, наложив вето и таким образом заблокировав все темы, которые требуют единогласного одобрения со стороны Европы. Варшава также должна пересмотреть свои обязательства перед ЕС в части климата и энергетической политики, которые приводят к резкому повышению стоимости электроэнергии», — цитируют его «Известия».

По словам министра, он потребует прекратить выплаты Польши Евросоюзу. Зебро считает, что подобные действия совершенно оправданы. Министр подчеркнул, что ЕС незаконно отказывает Варшаве в средствах из общего бюджета, который она также наполняет.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США и Великобритания при участии Польши намерены разрушить Евросоюз. Об этом глава республики сказал на совещании в Министерстве обороны.

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ФОТО: flickr/alex.ch
ТЕГИ:ВыплатыЕвросоюзПольша
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