«Польша должна ответить на шантаж Евросоюза, наложив вето и таким образом заблокировав все темы, которые требуют единогласного одобрения со стороны Европы. Варшава также должна пересмотреть свои обязательства перед ЕС в части климата и энергетической политики, которые приводят к резкому повышению стоимости электроэнергии», — цитируют его «Известия».

По словам министра, он потребует прекратить выплаты Польши Евросоюзу. Зебро считает, что подобные действия совершенно оправданы. Министр подчеркнул, что ЕС незаконно отказывает Варшаве в средствах из общего бюджета, который она также наполняет.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США и Великобритания при участии Польши намерены разрушить Евросоюз. Об этом глава республики сказал на совещании в Министерстве обороны.