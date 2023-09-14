Полковник Макгрегор: Путин ждет краха НАТО из-за Украины

«Он [Путин] действительно верит, что ситуация в Европе настолько ухудшится, что НАТО просто развалится. Европейцы просто скажут: "Мы шли по вашей указке, как могли, Вашингтон, и вы привели нас на путь, ведущий в ад"», — рассказал эксперт в интервью YouTube-каналу Redacted, добавив, что в Германии уже произошла деиндустриализация.

Полковник указал, что Россия не использует все силы и резервы в противостоянии с Украиной. При этом армия РФ готова к своему наступлению, которое положит конец конфликту.

Ранее Макгрегор заявил, что учения НАТО в Черном море могут привести к войне с Россией, если западные силы проявят неосторожность, пишет RT.

