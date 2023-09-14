Полковник Макгрегор: Путин ждет краха НАТО из-за Украины

Президент России Владимир Путин ведет «долгую игру» на Украине, ожидая ухудшения ситуации в Европе и краха НАТО. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

СМИ: НАТО может развалиться к 2025 году на фоне конфликта на Украине

«Он [Путин] действительно верит, что ситуация в Европе настолько ухудшится, что НАТО просто развалится. Европейцы просто скажут: "Мы шли по вашей указке, как могли, Вашингтон, и вы привели нас на путь, ведущий в ад"», — рассказал эксперт в интервью YouTube-каналу Redacted, добавив, что в Германии уже произошла деиндустриализация.

Полковник указал, что Россия не использует все силы и резервы в противостоянии с Украиной. При этом армия РФ готова к своему наступлению, которое положит конец конфликту.

Ранее Макгрегор заявил, что учения НАТО в Черном море могут привести к войне с Россией, если западные силы проявят неосторожность, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ЭкспертыУкраинаЕвропаНАТОВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры