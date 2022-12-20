Полковник Макгрегор: Конфликт на Украине оборачивается против США

«Так что гегемония рухнет, схлопнется, и конфликт России с Украиной ускорит этот процесс», — сказал он.

Макгрегор отметил, что элита отчаянно пытается втянуть США в конфликт с Россией. Однако полковник указал, что на сегодняшний день гегемония подходит к концу, потому что США практически разорены в финансовом отношении.

Ранее судья Эндрю Наполитано на YouTube-канале Judging Freedom заявил, что отправка американских военных советников на Украину напоминает начало войны во Вьетнаме, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

