Полковник Макгрегор: Конфликт на Украине оборачивается против США
Конфликт на Украине оборачивается против Соединенных Штатов, Вашингтон больше не может пытаться навязать остальному миру возглавляемую США англо-американскую гегемонию. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.
«Так что гегемония рухнет, схлопнется, и конфликт России с Украиной ускорит этот процесс», — сказал он.
Макгрегор отметил, что элита отчаянно пытается втянуть США в конфликт с Россией. Однако полковник указал, что на сегодняшний день гегемония подходит к концу, потому что США практически разорены в финансовом отношении.
Ранее судья Эндрю Наполитано на YouTube-канале Judging Freedom заявил, что отправка американских военных советников на Украину напоминает начало войны во Вьетнаме, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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