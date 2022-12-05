Политолог спрогнозировал последствия рассинхронизации между США и ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о «рассинхронизации» между США и Европой, имел в виду эгоистичную политику, которую проводит Вашингтон в отношении ЕС. Об этом заявил политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой».
Как отметил эксперт, США «буквально обшаривают Европу по карманам и забирают их последние деньги». Тем не менее, рассинхронизация между США и Европой не может спровоцировать ухудшение отношений между ними, считает Марков.
«Это маловероятно, потому что сегодня Европа геополитически не является независимой, потому что она очень слаба в военном отношении. А сейчас на первое место выдвигается именно военная составляющая, поэтому Европа теряет свою субъектность», — указал политолог.
По словам Маркова, с большей вероятностью рассинхронизация приведет к ухудшению отношений именно внутри Европы. Политолог считает, что текущие разногласия могут спровоцировать в регионе рост безработицы, ухудшение уровня жизни и здравоохранения, проблемы с отоплением, уменьшение вложений в науку, ухудшение качества образования.
Эксперт заключил, что Европа «заплатит полную цену» за рассинхронизацию, которая никак не коснется Соединенных Штатов.
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