Политолог спрогнозировал последствия рассинхронизации между США и ЕС

Как отметил эксперт, США «буквально обшаривают Европу по карманам и забирают их последние деньги». Тем не менее, рассинхронизация между США и Европой не может спровоцировать ухудшение отношений между ними, считает Марков.

«Это маловероятно, потому что сегодня Европа геополитически не является независимой, потому что она очень слаба в военном отношении. А сейчас на первое место выдвигается именно военная составляющая, поэтому Европа теряет свою субъектность», — указал политолог.

По словам Маркова, с большей вероятностью рассинхронизация приведет к ухудшению отношений именно внутри Европы. Политолог считает, что текущие разногласия могут спровоцировать в регионе рост безработицы, ухудшение уровня жизни и здравоохранения, проблемы с отоплением, уменьшение вложений в науку, ухудшение качества образования.

Эксперт заключил, что Европа «заплатит полную цену» за рассинхронизацию, которая никак не коснется Соединенных Штатов.

