Политолог: Следы взрывчатки на сухогрузе подтвердили правоту РФ в разрыве зерновой сделки
Решение России выйти из зерновой сделки было принято правильно, что подтверждает инцидент с судном, которое направлялось из Турции в Ростов-на-Дону, и ранее посетило один из портов Украины. В этом уверен эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.
Как сообщили в понедельник в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности, на сухогрузе были обнаружены следы взрывчатых веществ. При этом, как заявил эксперт «Вечерней Москве», данное происшествие не стало неожиданностью.
По словам Кошкина, тема того, что зерновозы могут применяться параллельно для сокрытия оружия и взрывчатки обсуждалась неоднократно. Кроме того, как заявил политолог, именно с морских судов были выпущены беспилотные надводные аппараты для недавней атаки Крымского моста.
По оценке эксперта, за транспортировку взрывчатки на судах для перевозки зерна коллективная ответственность лежит на украинской стороне и западных спецслужбах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru