Политолог: Принимать участие в несогласованных акциях небезопасно
Принимать участие в несогласованных с властями акциях протеста небезопасно. С таким утверждением выступил перед журналистами политолог и политтехнолог Дмитрий Гусев.
По его словам, организаторы митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, прошедшего в субботу, 27 июля, имели иную цель, нежели проведение акции протеста. По его мнению, они хотели добиться именно массовых беспорядков.
«Ходить на такие мероприятия просто небезопасно, так как единственное, что хотели организаторы данной запрещенной акции — беспорядков, крови и скандалов. И они это получили. Конечно, надо это пресекать. В настоящий момент им предлагают провести разрешенную акцию, но они этого не хотят, потому что для них это невыгодно и в настоящий момент не нужно», — убеждён Гусев.
Также, по его мнению, правильно, что ситуацию с субботним митингом прокомментировал глава столицы Сергей Собянин. Напомним, градоначальник назвал состоявшуюся акцию протеста преднамеренной провокацией и одобрил действия правоохранителей, задержавших более тысячи человек.
Добавим, также политолог выразил сомнение, что незарегистрированные оппозиционные кандидаты действительно желали баллотироваться в Мосгордуму. По его мнению, большая часть претендентов на мандат уже принимала участие в выборах 2014 года: «И за пять лет, которые прошли с того момента, они могли бы подготовиться и сделать максимум, чтобы заручиться поддержкой жителей Москвы. Но они ничего не сделали для этого. Складывается ощущение, что они просто этого не хотели, иначе, они действовали совсем по-другому», — заключил Гусев.
Новости о митинге
- В больницах не осталось ни одного пострадавшего на акции 27 июля
- Мосгоризбирком отменил решение отказать Митрохину в регистрации на выборы
- Член СПЧ дал совет незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму
- Собянин считает провокацией несогласованную акцию протеста 27 июля
- СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках после митинга в Москве
Напомним, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту массовых беспорядков после несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля. Это уже четвёртое дело, возбуждённое после митинга. Первые три проходили по статье 318 УК РФ — применение насилия по отношению к представителю власти. Новая статья — 12 УК РФ — предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.
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