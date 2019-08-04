Политолог: Почему молчат оппозиционеры?

Политолог Антон Хащенко в своем Facebook опубликовал пост, в котором задается вопросом, почему организаторы несанкционированного митинга в Москве не открестились от задержанного сегодня блогера Владислава Синицы, да и вообще никакой реакции с их стороны до сих пор нет.



«было бы правильно, если бы сейчас появилась реакция лидеров оппозиции и сочувствующих им публичных лиц, которые бы четко и однозначно дистанцировались от таких радикалов в рядах своих сторонников. Услышим? Увидим? Зададут ли этот вопрос сочувствующие им журналисты, неоднократно дергавшие власть за куда меньшие проступки ее представителей?», - пишет он.



Кроме того, политолог призывает организаторов незаконной акции озвучить свое отношение к участию в таких мероприятиях «молодых людей, которые сами по себе ни в чем особо и не виноваты» и которым «никто не рассказал» о недопустимости участия в подобных акциях, где их «ведут под дубинки».



Владиславу Синице предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершённое публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», с угрозой применения насилия), сообщает СК РФ. По данным следствия, обвиняемый призывал пользователей к «противоправным действиям насильственного характера» в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. Несанкционированный митинг оппозиции в поддержку независимых кандидатов, который прошел в центре столицы 3 августа, собрал полторы тысячи участников, из которых 600 были задержаны полицейскими за нарушение общественного порядка.

