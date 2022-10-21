В России назвали условия начала отставок политиков в западных странах

Отставки западных политиков первой величины могут начаться с приходом холодов, если к этому времени власти не сумеют урегулировать энергокризис. В случае же благополучного выхода из кризиса отставки маловероятны из-за недостатка кадров. Об этом заявил политолог Дмитрий Леви в ходе беседы с порталом Lenta.ru.

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По словам политолога, экономический кризис спровоцировал недовольства и выступления граждан в разных частях Европы, теряет поддержку из-за непростой ситуации и президент США Джо Байден.

Однако Леви уверен, что говорить о начале глобального политического кризиса в Европе нельзя. Лидерам стран ЕС придется маневрировать в решении экономических вопросов в ограниченном пространстве и пытаться договориться с населением.

Политолог также добавил, что действующих политиков могут заменить в случае появления интересных кандидатур.

Ранее стало известно, как мировая общественность отреагировала на отставку британского премьер-министра Лиз Трасс. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзКризисПолитикаОтставка
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