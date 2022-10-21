В России назвали условия начала отставок политиков в западных странах
Отставки западных политиков первой величины могут начаться с приходом холодов, если к этому времени власти не сумеют урегулировать энергокризис. В случае же благополучного выхода из кризиса отставки маловероятны из-за недостатка кадров. Об этом заявил политолог Дмитрий Леви в ходе беседы с порталом Lenta.ru.
По словам политолога, экономический кризис спровоцировал недовольства и выступления граждан в разных частях Европы, теряет поддержку из-за непростой ситуации и президент США Джо Байден.
Однако Леви уверен, что говорить о начале глобального политического кризиса в Европе нельзя. Лидерам стран ЕС придется маневрировать в решении экономических вопросов в ограниченном пространстве и пытаться договориться с населением.
Политолог также добавил, что действующих политиков могут заменить в случае появления интересных кандидатур.
Ранее стало известно, как мировая общественность отреагировала на отставку британского премьер-министра Лиз Трасс. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+9 761 / сут.
Умерли
389 тыс.+93 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+15 672 / сут.
- Минкультуры: покинувшие страну деятели культуры исчезают с афиш по запросу общества
- Лукашенко назвал безосновательными слухи о мобилизации в Белоруссии
- МВД: жителей новых регионов не принуждают отказываться от гражданства Украины
- СМИ: Роналду лишится двухнедельной зарплаты за отказ выходить на замену
- Экс-первую ракетку мира Симону Халеп отстранили из-за допинга
- Общество «Иновещание»* включили в реестр СМИ-иноагентов
- Суд приговорил бывшего советника Трампа к четырем месяцам тюрьмы
- США заблокировали участие делегации РФ в международной конференции МАГАТЭ
- Макрон раскритиковал США за двойные стандарты
- Женщина пострадала на предприятии в Белгородской области из-за попадания снаряда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru