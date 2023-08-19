Politico: В США заявили об упущенном шансе на переговоры с Россией

«Возможно, мы упустили окно возможности поддержки более ранних переговоров», — поделился собеседник газеты.

По словам источника, Вашингтон все больше осознает реальную ситуацию с контрнаступлением ВСУ. В то же время чиновник заявил, что мало кто верит в серьезность намерений России проводить мирные переговоры.

Еще одно должностное лицо считает, что американская администрация задумывается о том, как в дальнейшем выстраивать поддержку Киева.

«Если мы признаем, что не будем делать это вечно, то что тогда мы будем делать?» — задаются вопросом в Белом доме.

Между тем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад не намерен договариваться с РФ о мирном урегулировании на Украине. По мнению министра, это подтверждают консультации по украинскому кризису без участия Москвы.

