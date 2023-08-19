Politico: В США заявили об упущенном шансе на переговоры с Россией
США могли упустить шанс поддержать более ранние мирные переговоры Украины и России. Об этом пишет Politico, ссылаясь на неназванного американского чиновника.
«Возможно, мы упустили окно возможности поддержки более ранних переговоров», — поделился собеседник газеты.
По словам источника, Вашингтон все больше осознает реальную ситуацию с контрнаступлением ВСУ. В то же время чиновник заявил, что мало кто верит в серьезность намерений России проводить мирные переговоры.
Еще одно должностное лицо считает, что американская администрация задумывается о том, как в дальнейшем выстраивать поддержку Киева.
«Если мы признаем, что не будем делать это вечно, то что тогда мы будем делать?» — задаются вопросом в Белом доме.
Между тем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад не намерен договариваться с РФ о мирном урегулировании на Украине. По мнению министра, это подтверждают консультации по украинскому кризису без участия Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru