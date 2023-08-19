Politico: Байден в сентябре посетит Вьетнам

По данным издания, американский президент подпишет соглашение о двустороннем стратегическом партнерстве, которое позволит наладить сотрудничество, «содействующее усилиям Вьетнама по развитию сектора высоких технологий». Ожидается, что договоренности откроют путь к более тесному дипломатическому, экономическому и технологическому взаимодействию сторон.

Politico пишет, что визит Байдена направлен на сближение Вашингтона и Ханоя в период «возросшей напряженности» с Китаем.

Ранее Джо Байден предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну обсудить вопрос денуклеаризации Корейского полуострова, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

