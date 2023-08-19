Politico: Байден в сентябре посетит Вьетнам
Президент США Джо Байден посетит Вьетнам в середине сентября. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, американский президент подпишет соглашение о двустороннем стратегическом партнерстве, которое позволит наладить сотрудничество, «содействующее усилиям Вьетнама по развитию сектора высоких технологий». Ожидается, что договоренности откроют путь к более тесному дипломатическому, экономическому и технологическому взаимодействию сторон.
Politico пишет, что визит Байдена направлен на сближение Вашингтона и Ханоя в период «возросшей напряженности» с Китаем.
Ранее Джо Байден предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну обсудить вопрос денуклеаризации Корейского полуострова, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru