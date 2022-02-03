Поклонская рассказала, когда приступит к работе в Россотрудничестве
3 февраля 202212:27
Новая замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская приступит к работе в ведомстве на следующей неделе. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее президент Владимир Путин освободил Поклонскую от долности посла РФ в Кабо-Верде и назначил ее заместителем главы Россотрудничества.
«Очень рада, что теперь работаю в команде Россотрудничества. С понедельника я уже буду на рабочем месте», — рассказала Поклонская в беседе с агентством.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,1 млн+142 тыс. / сут.
Умерли
333 тыс.+678 / сут.
Выздоровели
10,3 млн+48 426 / сут.
- Умер экс-президент Греции Христос Сартзетакис
- Поклонская рассказала, когда приступит к работе в Россотрудничестве
- «Блестяще»: Шойгу оценил переброску войск в рамках учений «Союзная решимость-2022»
- Киев отреагировал на ответ США России по гарантиям безопасности
- В России за сутки выписаны почти 54 тысячи человек после COVID-19
- В ДНР заявили об ограничении выезда граждан призывного возраста из Украины
- Назальная вакцина от коронавируса будет применяться для ревакцинации
- Россияне начали получать проиндексированные на 8,6% пенсии
- Белоруссия выразила Украине решительный протест из-за беспилотника
- Проценко назвал отличительные симптомы «омикрона»
2 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru