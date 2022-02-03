Поклонская рассказала, когда приступит к работе в Россотрудничестве

Ранее президент Владимир Путин освободил Поклонскую от долности посла РФ в Кабо-Верде и назначил ее заместителем главы Россотрудничества.

«Очень рада, что теперь работаю в команде Россотрудничества. С понедельника я уже буду на рабочем месте», — рассказала Поклонская в беседе с агентством.

