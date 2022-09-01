«Покажет время»: В Приднестровье оценили шансы военного обострения с Молдовой
Ситуация на миротворческих постах России и Молдовы сейчас спокойная, но в республике сложилась непростая ситуация, сказал НСН приднестровский политик Александр Щерба.
Власть может предпринимать попытку отвлечения людей от насущных проблем и погрузить их в политические процессы. В таком случае на кону будет стоять возможность вооруженного противостоянии Приднестровья и Молдовы, заявил бывший председатель Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики VI созыва Александр Щерба в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Молдавии не следует подрывать безопасность российских миротворцев в непризнанной Приднестровской Молдавской республике. Создание угроз безопасности российским миротворцам в Приднестровье, по его словам, будет рассматриваться как нападение на Россию. Щерба считает, что эти слова – сигнал властям Молдовы, что Приднестровье находится под защитой РФ.
«Слова Лаврова адресованы руководству Молдовы, но их услышали и русскоговорящие граждане. Это сообщение нам, что мы находимся под покровительством и защитой миротворческого формата. На совмещенных миротворческих постах находится контингент России и Молдовы и, насколько мне известно, каких-то внутренних конфликтов сейчас нет. В Объединенной контрольной комиссии (ОКК) периодически бывают какие-то сложные, непонятные, отчасти конфликтные взаимоотношения. Последние несколько лет Молдова пытается изменить формат ОКК, превратив ее в политический орган», - сказал Щерба.
Собеседник «Радиоточки НСН» отмечает, что сейчас идет зачистка политического поля в Молдове, что может стать поводом для вооруженного конфликта.
«Одна часть общества видит свое будущее в тесной интеграции с Россией, другая – с Румынией и Евросоюзом. Действующая власть опирается на проевропейскую часть общества. В молдавской политике последние несколько лет серьезное влияние имеют диаспоры граждан Молдовы, которые находятся в Европе. Все эти аспекты внутриполитических процессов призваны зачистить политическое поле от оппонентов и инакомыслия – Партии социалистов, которая ассоциируется с Додоном, партии Шор, которая тоже выступает за восточный формат развития республики. Это не вселяет уверенности в завтрашнем дне и может стать предтече общей дестабилизации. К этим внутриполитическим процессам выразила недоверие Гагаузская автономия – голос приднестровцев", - сказал Щерба.
Власти, по его словам, могут предпринять попытку смещения акцентов у людей с внутренних проблем, на внешние.
"Сейчас общество будоражат цены на газ, а что будет, когда начнется отопительный сезон? Власти нужно отвлечь людей от насущных проблем, потому они могут вовлекать их в политические процессы, происходящие сейчас в Европе в отношениях с Россией. В таком случае на кону будет стоять возможность вооруженного противостояния. Лавров же сообщил принципы и механику, которыми Россия руководствуется уже 30 лет в Приднестровье. Захочет ли руководство Молдовы проверить на прочность эти суждения, насколько оно готово раскачивать напряженную ситуацию, покажет время», - резюмировал Щерба.
Ранее депутат Госдумы Константин Затулин в эфире НСН заявил, что у России может появиться общая граница с Приднестровьем, а его признание зависит от действий Молдавии.
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