«Покажет время»: В Приднестровье оценили шансы военного обострения с Молдовой

Собеседник «Радиоточки НСН» отмечает, что сейчас идет зачистка политического поля в Молдове, что может стать поводом для вооруженного конфликта.

«Одна часть общества видит свое будущее в тесной интеграции с Россией, другая – с Румынией и Евросоюзом. Действующая власть опирается на проевропейскую часть общества. В молдавской политике последние несколько лет серьезное влияние имеют диаспоры граждан Молдовы, которые находятся в Европе. Все эти аспекты внутриполитических процессов призваны зачистить политическое поле от оппонентов и инакомыслия – Партии социалистов, которая ассоциируется с Додоном, партии Шор, которая тоже выступает за восточный формат развития республики. Это не вселяет уверенности в завтрашнем дне и может стать предтече общей дестабилизации. К этим внутриполитическим процессам выразила недоверие Гагаузская автономия – голос приднестровцев", - сказал Щерба.

Власти, по его словам, могут предпринять попытку смещения акцентов у людей с внутренних проблем, на внешние.

"Сейчас общество будоражат цены на газ, а что будет, когда начнется отопительный сезон? Власти нужно отвлечь людей от насущных проблем, потому они могут вовлекать их в политические процессы, происходящие сейчас в Европе в отношениях с Россией. В таком случае на кону будет стоять возможность вооруженного противостояния. Лавров же сообщил принципы и механику, которыми Россия руководствуется уже 30 лет в Приднестровье. Захочет ли руководство Молдовы проверить на прочность эти суждения, насколько оно готово раскачивать напряженную ситуацию, покажет время», - резюмировал Щерба.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин в эфире НСН заявил, что у России может появиться общая граница с Приднестровьем, а его признание зависит от действий Молдавии.

