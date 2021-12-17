«Пока работать надо»: Песков о переизбрании Путина
Обсуждение темы транзита власти – пока заработок политологов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время интервью телеканалу RTVI.
Песков напомнил, что до президентских выборов осталось 3 года. Пока президента волнуют другие проблемы, в том числе коронавирус. «Пока работать надо», – напомнил пресс-секретарь.
«Путин имеет право дальше выставляться, при желании», – отметил Песков. Спикер Кремля подчеркнул, что «обсуждение темы транзита - это удел, точнее заработок разных политологов».
Пресс-секретарь допустил, что у Владимира Путина могут появиться «предпочтения в отношении кого-то», кто следующим займет место главы государства.
«Но президентом следующим будет тот, за кого проголосуем мы с вами», - заключил Песков.
Ранее Путин и сам высказывался на тему переизбрания на следующий срок. Президент заявил, что пока не решил этот вопрос.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,2 млн+27 743 / сут.
Умерли
295 тыс.+1 080 / сут.
Выздоровели
8,9 млн+37 437 / сут.
- «Пока работать надо»: Песков о переизбрании Путина
- В Долгопрудном заметили разноцветных собак
- Синоптик предсказал зиму с «характером»
- «Братский народ потерять нельзя»: Песков об Украине
- В Новый год общественный транспорт Москвы станет бесплатным
- Партия Меркель выбрала нового лидера
- Школы и детсады Москвы примут решение о новогодних елках в зависимости от эпидемиологической ситуации
- Минтруд пока не готов обсуждать выплаты 13-й пенсии
- Путину пожаловались на покупку разрешений на строительство
- Ректора Смоленского вуза арестовали по делу о присвоении 1,5 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru