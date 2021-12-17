«Пока работать надо»: Песков о переизбрании Путина

Обсуждение темы транзита власти – пока заработок политологов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время интервью телеканалу RTVI.

Песков напомнил, что до президентских выборов осталось 3 года. Пока президента волнуют другие проблемы, в том числе коронавирус. «Пока работать надо», – напомнил пресс-секретарь.

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«Путин имеет право дальше выставляться, при желании», – отметил Песков. Спикер Кремля подчеркнул, что «обсуждение темы транзита - это удел, точнее заработок разных политологов».

Пресс-секретарь допустил, что у Владимира Путина могут появиться «предпочтения в отношении кого-то», кто следующим займет место главы государства.

«Но президентом следующим будет тот, за кого проголосуем мы с вами», - заключил Песков.

Ранее Путин и сам высказывался на тему переизбрания на следующий срок. Президент заявил, что пока не решил этот вопрос.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинДмитрий Песков
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