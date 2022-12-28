Подполковник США Дэвис заявил, что помощь Вашингтона Украине бессмысленна

Президент Украины Владимир Зеленский уехал из США не с пустыми руками, но американцы в своих интересах предоставили Киеву несущественную помощь. Об этом заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания 19FortyFive.

Украина потратила почти все оружие производства НАТО и СССР

По его словам, система Patriot работает эффективно только как часть комплексной системы обороны Североатлантического альянса. При этом Дэвис подчеркнул, что одной единицы не хватит даже для защиты Киева.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир на Украине зависит от поставок оружия и финансовой помощи США Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Степанов
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