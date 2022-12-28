По его словам, система Patriot работает эффективно только как часть комплексной системы обороны Североатлантического альянса. При этом Дэвис подчеркнул, что одной единицы не хватит даже для защиты Киева.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир на Украине зависит от поставок оружия и финансовой помощи США Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

