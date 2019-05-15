Победителя «Лидеров России» назначили замглавы одной из крупнейших компаний РФ

Ещё одного победителя конкурса «Лидеры России» Марию Литовко ранее назначили исполняющей обязанности вице-губернатора города Севастополя, напоминает Газета.ру.

Как пояснил руководитель конкурса Алексей Комиссаров, уже состоялось более 90 назначений участников «Лидеров России» на посты в органы власти регионального и федерального уровня, а также в компании и общественные организации.

