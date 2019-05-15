Победителя «Лидеров России» назначили замглавы одной из крупнейших компаний РФ
Победитель конкурса управленцев «Лидеры России» Константин Михайлик стал заместителем главы ПАО «Россети» по операционной деятельности.
Генеральный директор компании «Россети», которая является одним из партнеров конкурса, Павел Ливинский отметил, что Константин Михайлик на новом посту будет способствовать повышению эффективности холдинга. Ранее победитель «Лидеров России» работал первым заместителем гендиректора ПАО «МРСК Центра».
Ещё одного победителя конкурса «Лидеры России» Марию Литовко ранее назначили исполняющей обязанности вице-губернатора города Севастополя, напоминает Газета.ру.
Как пояснил руководитель конкурса Алексей Комиссаров, уже состоялось более 90 назначений участников «Лидеров России» на посты в органы власти регионального и федерального уровня, а также в компании и общественные организации.
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