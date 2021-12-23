«Плевать хотели»: Путин объяснил «странность» западных санкций против Крыма
Президент России Владимир Путин назвал «странной» ситуацию с санкциями Запада против Крыма. Об этом глава государства заявил на ежегодной большой пресс-конференции.
«Если кто-то считает, что Крым оккупирован, значит крымчане – жертвы агрессии. За что же их дополнительно наказывать? Если же они вернулись в Россию по собственной воле на референдуме, то это проявление демократии. Кто-то борется с демократией? Ответа нет. Ответ только один – плевать они хотели на интересы крымчан, России и на демократию. Они решают свои геополитические вопросы», - подчеркнул Путин.
Президент пообещал и дальше решать вопросы жизнедеятельности в Крыму, например, проблему водоснабжения. По его словам, будет также развиваться инфраструктура, в частности неприморских городов. Кроме того, от трассы «Таврида» сделают съезды к побережью, будут строиться детские сады, школы, лечебные заведения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru