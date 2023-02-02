Племянник Кадырова возглавил министерство имущественных и земельных отношений Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети «Вконтаке» сообщил, что представил членам кабинета министров республики нового вице-премьера, министра имущественных и земельных отношений региона.
По его словам, им стал Хамзат Кадыров. Это 26-летний племянник главы республики.
«Хамзат талантливый и исполнительный руководитель. Он доказал это, достигнув высоких результатов на предыдущих должностях в государственных органах власти и местного самоуправления. Я пожелал ему успехов в новой должности», - написал Кадыров.
Ранее глава Чечни наградил свою вторую дочь Хадижат Кадырову, занимающую пост начальника департамента дошкольного образования мэрии Грозного, орденом имени первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщает RT.
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