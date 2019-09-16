Планы Москвы и возмущение Минска

Проект «Программы действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства», согласованный премьер-министрами двух стран, опубликовал «Коммерсантъ». По сведениям издания, в ближайшее время будут созданы единые Налоговый и Гражданский кодексы. И, хотя стратегических сфер, таких как оборона, госбезопасность, правоохранительная и судебная системы, проект не касается, издание отмечает, что эта степень интеграции даже выше, чем в Евросоюзе, и полагает, что «фактически на уровне экономик речь идет о создании с 2022 года конфедеративного государства».

Эта формулировка и вызвала неприятие в Минске. Комментарий пресс-секретаря президента Белоруссии Натальи Эйсмонт не допускает двойных толкований: «В основе любых процессов лежит тезис о независимости Беларуси и России. Это свято! Красные флажки - это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создается - к этому страны не готовы», - заявила представитель Лукашенко. А «все громкие термины», в том числе упомянутая в публикации конфедерация, по словам г-жи Эйсмонт, в Минске оценивают как «досужие журналистские штампы». «Программа станет программой, только тогда, когда ее подпишут президенты», - заключила пресс-секретарь белорусского лидера.

Но официальное опровержение, пусть и в довольно резких выражениях, это еще цветочки по сравнению с тем, как отнесся к перспективе реализации договора о Союзном государстве, к примеру, бывший глава Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич. В эфире НСН он обвинил Александра Лукашенко в «сдаче» своей страны:

«Россия хочет поглотить Беларусь, а у белорусского диктатора нет иного выхода, как соглашаться на все российские предложения. Объединение слона и моськи. Потом заговорят о единой валюте, а затем – что это будет Белорусская область. Я вижу, что сдаются все позиции в угоду России, потому что иначе она не может терпеть нашего туземного диктатора. Я не вижу ничего иного, кроме стремления России поглотить Беларусь, возродить частично империю, а потом вместе поглощать Украину. Отношусь к этому как к базару, на котором торгуются за власть. И он (Лукашенко) в качестве подачки сдает Беларусь».

Из Кремля в связи с публикацией прозвучало заявление, которое можно считать примирительным. План дальнейшей интеграции России и Белоруссии может быть представлен президентам двух стран до конца года, его содержание пока носит предварительный характер и будет дальше согласовываться, - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

