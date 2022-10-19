Пескову неизвестно о создании нового федерального округа в России
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о создании в России нового федерального округа после референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
«Какие будут приняты решения главой государства, я не могу сейчас сказать», - цитирует Пескова ТАСС.
Он отметил, что новые регионы уже начали интегрироваться в правовое и экономическое поля России. Процесс займет некоторое время.
«Со временем уже будет конфигурация вся прорисовываться», - резюмировал Песков.
В сентябре на референдумах за вхождение в состав РФ в ДНР и ЛНР проголосовали 99,23% и 98,42% соответственно, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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