Пескову неизвестно о создании нового федерального округа в России

«Какие будут приняты решения главой государства, я не могу сейчас сказать», - цитирует Пескова ТАСС.

Он отметил, что новые регионы уже начали интегрироваться в правовое и экономическое поля России. Процесс займет некоторое время.

«Со временем уже будет конфигурация вся прорисовываться», - резюмировал Песков.

В сентябре на референдумах за вхождение в состав РФ в ДНР и ЛНР проголосовали 99,23% и 98,42% соответственно, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

