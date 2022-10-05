Песков: Заявления Пентагона доказывают вовлеченность США в спецоперацию

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что высказывания Пентагона о возможных ударах реактивных систем залпового огня по Крыму доказывают участие США в конфликте между Москвой и Киевом. Об этом сообщило агентство РИА Новости.