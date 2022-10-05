Песков: Заявления Пентагона доказывают вовлеченность США в спецоперацию

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что высказывания Пентагона о возможных ударах реактивных систем залпового огня по Крыму доказывают участие США в конфликте между Москвой и Киевом. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Пентагон: РСЗО США и боеприпасы к ним позволяют Киеву поражать цели в Крыму

«Подобные заявления и прямо, и косвенно подтверждают вовлеченность Америки, что создает чрезвычайно опасную ситуацию», — подчеркнул Песков.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что США приближают «ядерный апокалипсис» поставками оружия Киеву. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияУкраинаСШАДмитрий Песков
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