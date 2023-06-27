Песков заявил об исполнении данных Пригожину и участникам мятежа обещаний
Все договоренности, которые были достигнуты в ходе переговоров во время попытки мятежа, уже реализовываются, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что 24 июня была проявлена воля президента страны, чтобы не допустить наихудшее развитие событий. По его словам, все обещания гарантируются словом президента.
Военнослужащие РФ, которые принимали участие в подавлении мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня, фактически остановили гражданскую войну, заявил президент Владимир Путин во время своего обращения к военным и силовикам в Кремле.
Днем ранее Путин в своем обращении поблагодарил бойцов и командиров ЧВК «Вагнер», которые «не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты», передает «Радиоточка НСН». Президент подчеркнул, что с самого начала военного мятежа у российских властей были готовые решения по нейтрализации возникшей угрозы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru