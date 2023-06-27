Песков заявил об исполнении данных Пригожину и участникам мятежа обещаний

Все договоренности, которые были достигнуты в ходе переговоров во время попытки мятежа, уже реализовываются, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что 24 июня была проявлена воля президента страны, чтобы не допустить наихудшее развитие событий. По его словам, все обещания гарантируются словом президента.

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Военнослужащие РФ, которые принимали участие в подавлении мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня, фактически остановили гражданскую войну, заявил президент Владимир Путин во время своего обращения к военным и силовикам в Кремле.

Днем ранее Путин в своем обращении поблагодарил бойцов и командиров ЧВК «Вагнер», которые «не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты», передает «Радиоточка НСН». Президент подчеркнул, что с самого начала военного мятежа у российских властей были готовые решения по нейтрализации возникшей угрозы.


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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Дмитрий Песков

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