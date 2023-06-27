Песков заявил об исполнении данных Пригожину и участникам мятежа обещаний

Все договоренности, которые были достигнуты в ходе переговоров во время попытки мятежа, уже реализовываются, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что 24 июня была проявлена воля президента страны, чтобы не допустить наихудшее развитие событий. По его словам, все обещания гарантируются словом президента.