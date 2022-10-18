Песков заявил о стремлении Запада обвинить Россию в подрыве «Северных потоков»

Представитель Кремля также заявил о стремлении Запада возложить ответственность за взрывы на газопроводах на Россию. По словам Пескова, такие заявления слышны из Германии и Дании. Пресс-секретарь Путина назвал подобные обвинения абсурдными.

Ранее стало известно, что немецкие следователи обнародовали выводы по утечкам на «Северный потоках». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

