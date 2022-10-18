Песков заявил о стремлении Запада обвинить Россию в подрыве «Северных потоков»
Россия сожалеет о проведении расследования взрывов на «Северных потоках» в закрытом режиме без сотрудничества с Москвой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.
Представитель Кремля также заявил о стремлении Запада возложить ответственность за взрывы на газопроводах на Россию. По словам Пескова, такие заявления слышны из Германии и Дании. Пресс-секретарь Путина назвал подобные обвинения абсурдными.
Ранее стало известно, что немецкие следователи обнародовали выводы по утечкам на «Северный потоках». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+9 474 / сут.
Умерли
389 тыс.+91 / сут.
Выздоровели
20,6 млн+20 252 / сут.
- Украина обратится к Израилю с просьбой поставить системы ПВО
- Страны Евросоюза должны сократить ежемесячное потребление газа
- Присяжные в Екатеринбурге признали виновными в бандитизме экс-депутата и его сына
- Мобилизованные бизнесмены могут воспользоваться кредитными каникулами
- Кондратьев обозначил сроки восстановления повреждённого дома в Ейске
- СМИ: Турция испытала над Черным морем собственную баллистическую ракету
- Хуснуллин: повреждённые пролёты Крымского моста демонтируют до конца года
- Обама призвал США и НАТО напомнить Киеву о границах дозволенного
- В Британии захотели вернуть Джонсона на пост премьер-министра
- Прокурор запросил пять лет колонии акционисту Крисевичу за инсценировку самоубийства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru