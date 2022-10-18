Песков заявил о стремлении Запада обвинить Россию в подрыве «Северных потоков»

Россия сожалеет о проведении расследования взрывов на «Северных потоках» в закрытом режиме без сотрудничества с Москвой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.

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Представитель Кремля также заявил о стремлении Запада возложить ответственность за взрывы на газопроводах на Россию. По словам Пескова, такие заявления слышны из Германии и Дании. Пресс-секретарь Путина назвал подобные обвинения абсурдными.

Ранее стало известно, что немецкие следователи обнародовали выводы по утечкам на «Северный потоках». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЗападВзрывСеверный ПотокСеверный Поток-2Дмитрий Песков
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