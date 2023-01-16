Песков заявил о новых проблемах для Украины из-за западных танков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле весьма негативно оценивают планы Великобритании поставить Украине танки для борьбы с Россией, сообщает РИА Новости.

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По его словам, новый виток по поставке нового технологичного вооружения, не способен изменить ситуацию на месте, а наоборот, доставит больше бед Киеву.

«Они способны доставить больше бед государству Украине. Они не заботятся о судьбах жителей Украины, а используют Украину для достижения своих антироссийских целей», — заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что британские танки, которые Лондон пообещал Киеву, «будут гореть так же, как и остальные», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЗападТанкиДмитрий Песков
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