Песков заявил о новых проблемах для Украины из-за западных танков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле весьма негативно оценивают планы Великобритании поставить Украине танки для борьбы с Россией, сообщает РИА Новости.
По его словам, новый виток по поставке нового технологичного вооружения, не способен изменить ситуацию на месте, а наоборот, доставит больше бед Киеву.
«Они способны доставить больше бед государству Украине. Они не заботятся о судьбах жителей Украины, а используют Украину для достижения своих антироссийских целей», — заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что британские танки, которые Лондон пообещал Киеву, «будут гореть так же, как и остальные», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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